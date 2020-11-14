شكرا لقرائتكم خبر عن «V20» توصي بمنصة لربط قادة القطاعين العام والخاص بالمجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أوصت قمة القيم «V20» بوضع أدوات مناسبة لتعزيز كفاءة المواطنين في التعامل مع المعلومات بوعي وتأنٍ، والعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز عمليات بناء الثقة الشاملة، بالإضافة إلى استعراض أثر السياسات الوطنية وممارسات الأعمال والمبادرات المجتمعية على تحفيز مستويات أعلى من المسؤولية.

وتضمنت توصيات القمة التي اختتمت أعمالها افتراضيا الثلاثاء الماضي، في اجتماع جمع أكثر من 2000 مشارك ومتحدث من الخبراء والممارسين في مجال القيم، وأقيمت للمرة الأولى خلال احتضان المملكة العربية السعودية لأعمال مجموعة دول العشرين لعام 2020، جمع أفضل ممارسات السياسات والدروس المستفادة من الدول الأعضاء في تطبيق ممارسات الابتكار التعاوني ونشرها؛ لتسريع وتيرة التقدم في معالجة التحديات المجتمعية المعقدة، إلى جانب إنشاء منصة لربط قادة القطاعين العام والخاص وممثليهما ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحديد المبادرات التي تقود التحول التنظيمي، ولا سيما المبادرات الثقافية والمبادرات المستندة إلى القيم.

وتمثلت التوصيات التي تصب في مصلحة الأفراد والمجتمعات، في تعزيز الموضوع الشامل لمجموعة دول العشرين لهذا العام وهو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، كما تناولت التحديات العالمية التي يمكن للسياسات توظيف القيم في التصدي لها والتغلب عليها.

وتناولت فرق العمل المتخصصة خلال اجتماعاتها في الأشهر الماضية التحديات المرتبطة بكل مجال من مجالات الأولوية، والتي ركزت على ثلاثة مجالات أعدت وفقاً للتحديات العالمية الرئيسية، وبما يتماشى مع الأهداف المحددة لمجموعة العشرين في عام 2020، وركزت القمة على الآثار المترتبة على مجموعة العشرين في مناقشات مكثفة تستند إلى استعراض مستفيض للواقع الحالي والدراسات السابقة، وقد أُدرجت نتائج هذه المناقشات والتوصيات المعنية بها في ثلاثة موجزات للسياسات.

وحثت رئيس قمة القيم «V20» والرئيس التنفيذي لمسك القيم ديمة آل الشيخ، الجميع على اكتشاف الطرق الممكنة لعيش حياة تقودها القيم، وأضافت: «الجميع يدرك أن هذا العام يبدو مختلفاً عن غيره من الأعوام السابقة، ما يجعل العالم بحاجة ملحة لمناقشة القيم، ويضع الجميع أمام مسؤولية إحداث تغييرات جوهرية لدفع العالم نحو التحول إيجاباً، فيما يتعلق بقضاياه الملحة كالمناخ والتركيبة السكانية والتقنية ومعدل الأعمار، بجانب القضايا الأخرى التي تستدعي من الجميع أفرادا وحكومات مواجهتها». .

وقال شيربا مجموعة تواصل القيم «V20» د. غازي بن زقر، إن الإنسان بحاجة لمزيد من التفكير كلما تقدم اجتماعياً، مضيفاً إن على المجتمع العالمي أن يبدأ في منح ثقته للبيئة المحيطة، بما فيها من المنظمات من حوله والمجتمع المدني، بصفتهم مقدمي الحلول المبتكرة للمشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية.

اكتشاف وتطوير

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» د. بدر البدر، أن مهمة المؤسسة تتمثل في اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي ليصبحوا مواطنين عالميين نشيطين، حيث تتحقق هذه المهمة بتوفير المهارات العملية والفرص الحقيقية التي يحتاجها الشاب على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الشباب -حسب مؤشر الشباب العالمي-لديهم القيم التي ستمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل. لافتاً إلى أن «مسك الخيرية» تسعى لتقديم خارطة طريق لتمكين الشباب من قيادة مجتمعاتهم، والتي تبرهن وتذكر دائماً على أهمية القيم للوصول للقيادة الناجحة، والنابعة من إيمان تام بأهمية القيم التي يتبناها الشباب لبناء مستقبل مجتمعاتهم.