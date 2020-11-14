شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر سامٍ.. ارتباط «الملكية الفكرية» تنظيميا برئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
وعبر رئيس مجلس الإدارة السابق د. ماجد القصبي عن الشكر لوزير التجارة على دعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها وتذليل الصعوبات والتحديات لتنطلق الهيئة بمهامها وتحقق أهدافها، مرحبا بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، سائلا الله له التوفيق.
ويأتي الأمر الكريم بعد مضي 30 شهرا على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث كانت مرتبطة تنظيميا «سابقا» بوزير التجارة، وقد شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجالات الملكية الفكرية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية على الوطن والمجتمع، إضافة إلى حفظ الحقوق الإبداعية وتنميتها بمختلف مجالاتها وقدرتها على جذب الاستثمار، وتعد الهيئة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.
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