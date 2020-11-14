شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تعزي رئيس موزمبيق في ضحايا مذبحة الملعب والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية موزمبيق، فيليب جاسينتو نيوسي، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين، لنُعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية موزمبيق، فيليب جاسينتو نيوسي، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.

وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق».