شكرا لقرائتكم خبر عن «الصلاة نور» تضيء الطرق والمجمعات والان نبدء بالتفاصيل

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء تنفيذ برامج وفعاليات حملة «الصلاة نور»، التي دشنها الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتستهدف الحملة التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، واستخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.