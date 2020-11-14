شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم ذوي الإعاقة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

وقعت جمعية سواعد للإعاقة الحركية، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز همة للخدمات المساندة بالخبر، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد، ود. منى الحصان مدير مركز همة، إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

ونصت الاتفاقية على تحويل الحالات التي بحاجة للخدمات التي يقدمها المركز والتي تنطبق عليها شروط المركز، إضافة إلى تأمين مواصلات للمستفيدين ممن لديهم إعاقات حركية من وإلى المركز.

وبين «الهاجري»، أن الاتفاقية تهدف لتفعيل برنامج التأهيل العلاجي، من خلال توفير العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي مع شركائنا في مركز همة.