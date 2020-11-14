شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كسور في 12 يوما.. خط صرف صحي بمواصفات حديثة في صفوى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

تعرّض خط الصرف الصحي بصفوى للكسر 4 مرات، خلال 12 يومًا، نتيجة تهالك الخط الذي يبلغ عمره قرابة 40 عامًا، وفي الوقت الذي طالب، خلاله، السكان بسرعة العمل على تبديله، أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة، إدراج مشروع تغيير الخط، ضمن ميزانية العام المالي القادم.

وأكد رئيس نادي الصفا سابقًا م. سمير الناصر، أن الكسر الأخير هو السادس خلال 18 شهرًا تقريبًا، مشيرًا إلى أن الخط تعرض للكسر في 15 ديسمبر 2018م، ثم في 24 يوليو 2019م، فضلًا عن 4 كسور خلال شهر نوفمبر الحالي.

وقال: إن سكان المنطقة متخوفون من انتقال المشكلة إلى شمال المحطة عند «الطرازية» و«الدبدابة»؛ لأن الخط واحد، مشيرًا إلى المساحة المتهالكة للخط، والتي تتطلب التغيير لا تتجاوز 150 مترًا.

وأضاف «الناصر»: إنه يملك مزرعة شرق المحطة، غرقت بمياه الصرف الصحي، مما سبّب مشاكل بيئية وصحية كثيرة، من بينها انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأكد أن الكسور المتكررة تسببت في غرق المزارع والشوارع، خاصة أنها تصل لأنابيب تصريف مياه الأمطار، وبالتالي تصل للمصارف الزراعية، مطالبا بتدخّل عاجل لحل هذه الأزمة.

وبيّن صاحب مزرعة، زكي الشبر، أن خط الصرف الصحي تعرّض للكسر للمرة الرابعة خلال 12 يومًا، مشيرًا إلى أن مهندسي المياه باشروا عملية الإصلاح ليومين متتاليين، وهو ما يتطلب سرعة تبديل الخط، بدلًا من ترقيعه.

وأضاف «الشبر» إن المعاناة ستتفاقم مع قدوم فصل الشتاء وموسم الأمطار، واختلاط مياه الصرف الصحي بالأمطار، ووصول هذه المياه للمزارع، مطالبًا بسرعة حل هذه المشكلة.

من جانبها، أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أنها تعمل على إدراج مشروع لإحلال خط جديد بموقع الكسر المتكرر للصرف الصحي شرق مدينة صفوى، بمواصفات فنية حديثة، مكان القائم، وذلك ضمن ميزانيات المشاريع القادمة في العام المالي القادم.