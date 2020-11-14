شكرا لقرائتكم خبر عن قياس جودة أداء الرعاية الصحية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

اختتم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، لقاءه الافتراضي، «جودة الرعاية الصحية»، الذي يعقد سنويًا خلال شهر أكتوبر. وهدف اللقاء للتعريف بأهمية تطبيق معيار الجودة خلال أداء عمل الموظفين اليومي. وبين مدير برنامج الخدمات الصحية د. محمد المقبل، أن البرنامج يهدف لدعم مدينة الجبيل الصناعية، بخدمات متكاملة وشاملة، وتقديم أفضل رعاية صحية. وأكد رئيس فنيي قسم المختبر أنيس مرقة، حرص برنامج الخدمات الصحية على أهمية ضبط خطة الجودة الشاملة. وأكد أهمية التحول الرقمي وربط أجهزة المختبرات إلكترونيا، فضلا عن ضبط جودة الأجهزة الطبية المستخدمة لإصدار النتائج، والعمل على التأكد من توافر المحاليل والمستهلكات التشغيلية الضرورية لكفاءة الفحوصات.

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