شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مخالفة لتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 957 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19»، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة. كما رفعت الأمانة 7270 طنا من النفايات، وأزالت 4193 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى تنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعاً، استخدمت فيها 149.813 لتراً من المعقمات والمطهرات.

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