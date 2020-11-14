شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف مستفيد من «تأكد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 600 ألف شخص من خدمات مركز «تأكد» في المنطقة الشرقية، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز «تأكد» خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.