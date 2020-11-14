شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 شاحنات تجرف أراضي غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من بلدية غرب الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، عدد 2 شيول، و3 شاحنات، تقوم بتجريف الأراضي، ونهل الرمال من المناطق الممنوعة، وتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين، وذلك ضمن حملاتها المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
من ناحية أخرى، ضبطت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، صهريجا، يفرغ صاحبه الصرف الصحي في مصائد تصريف السيول، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
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