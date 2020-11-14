شكرا لقرائتكم خبر عن معابر للمشاة أمام مدارس الظهران والان نبدء بالتفاصيل

انتهت إدارة الشئون الفنية، التابعة لبلدية الظهران، من تنفيذ معابر للمشاة أمام مدرسة الأمير فهد بن سلمان بحي الدانة، والمدرسة الابتدائية الثانية بالظهران، وذلك ضمن أعمال السلامة المرورية.

فيما كثفت إدارة صحة البيئة، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمدينة الظهران؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات.

من ناحيتها، واصلت إدارة النظافة غسيل الأرصفة بشوارع مدينة الظهران، ضمن أعمالها الدورية.

ونفذت البلدية جولات رقابية وميدانية، شملت العديد من المنشآت التجارية بمدينة الظهران، وأسفرت الزيارات عن رصد عدد من الملاحظات ومنها عدم التقيد بالاشتراطات الفنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.