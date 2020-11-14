شكرا لقرائتكم خبر عن 42 تقاطعا لفك «الاختناقات المرورية» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الدراسة بعض الأفكار التطويرية، مثل تغيير بعض اتجاهات مسارات الحركة المرورية في بعض الشوارع ورفع كفاءة البعض الآخر، والحفاظ على انسيابية الحركة، مع توفير ممرات مشاة، وخدمات الأنسنة الأخرى.
واستعرض أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بمحافظة القطيف، مع إدارة الدراسات والتصاميم بالبلدية، خلال سلسلة اجتماعات، الأفكار، بهدف تطوير التقاطعات، وزيادة انسيابية الحركة المرورية، وتخفيف أزمان الرحلات، وتقليل الإشارات الضوئية، أو عدد أطوارها.
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