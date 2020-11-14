شكرا لقرائتكم خبر عن 42 تقاطعا لفك «الاختناقات المرورية» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

قدّم استشاري مشروع فك الاختناقات المرورية في شوارع وتقاطعات محافظة القطيف أفكارًا وحلولًا لعدد 42 تقاطعًا مروريًا في مدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف تحسين الأداء المروري، ورفع درجات السلامة والأمان والراحة لمستخدمي الطرق، ووضع حلول للاختناقات المرورية، ورفع انسيابية الحركة فيها.

وتضمنت الدراسة بعض الأفكار التطويرية، مثل تغيير بعض اتجاهات مسارات الحركة المرورية في بعض الشوارع ورفع كفاءة البعض الآخر، والحفاظ على انسيابية الحركة، مع توفير ممرات مشاة، وخدمات الأنسنة الأخرى.

واستعرض أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بمحافظة القطيف، مع إدارة الدراسات والتصاميم بالبلدية، خلال سلسلة اجتماعات، الأفكار، بهدف تطوير التقاطعات، وزيادة انسيابية الحركة المرورية، وتخفيف أزمان الرحلات، وتقليل الإشارات الضوئية، أو عدد أطوارها.