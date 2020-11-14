شكرا لقرائتكم خبر عن 60 متبرعا بالدم في برنامج «مكافحة سوسة النخيل» والان نبدء بالتفاصيل
واجتاز 60 متبرعًا، الفحص الأولي، فيما تم رفض الـ7 الآخرين، لأسباب متعددة، أبرزها نقص الهيموجلوبين.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، الشراكة المجتمعية، وأهمية التبرع بالدم، سواء للمتبرع، أو للمرضى. وأشاد بالتفاعل الكبير من قبل الزملاء في البرنامج مع الحملة، والذي وصفه بغير المستغرب على أبناء هذا الوطن على حد تعبيره، موجّهًا الشكر لكل مَن ساهم في إنجاح هذه الفعالية.
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