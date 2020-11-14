شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد: تصريح ولي العهد بين دور المواطن السعودي في صناعة التغيير والان نبدء بالتفاصيل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بما تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، والذي بين العديد من المنجزات التي تحققت، وأكد مضي المملكة بعزم نحو تحقيق مستهدفاتها وخططها الطموحة.

وقال سموه: «أكد حديث سمو سيّدي ولي العهد -يحفظه الله- أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساس في صناعة التغيير، وهو الطاقة التي تعوّل عليها المملكة في صناعة المستقبل المشرق، وتحقيق النجاحات، فإيمان القيادة الرشيدة -يحفظها الله- في قدرات المواطن السعودي كبيرة، ودعمها له لا حدود له».

وأردف: «تناول حديث سموه الكثير من المنجزات التي تحققت، والصعوبات التي استطاعت المملكة تجاوزها والتغلب عليها، والآمال التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، وركّز حديث سموه على لغة الأرقام، فهي اللغة التي تؤكد النجاح، وتبرهن صواب ما اتخذته المملكة من قرارات، وما أقرته من خطط لتنويع القاعدة الاقتصادية، والقضاء على الفساد، ونبذ العنف والتطرف، ومحاربة الفكر الداعم لهما، وعملها نحو تحقيق جودة الحياة، عبر برامج ومبادرات ومشروعات متنوعة، شملت مختلف القطاعات».

وأضاف سموه: «المتأمل في تصريح سمو سيدي ولي العهد، يجد الثقة والتفاؤل هما العنوان الأبرز في هذا التصريح، ويلمس الطموح الكبير المستمد من توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، ويقوده سمو سيدي ولي العهد -يحفظه الله-، ورأينا ثمرة ذلك في المنجزات التي تحققت، والمشروعات التي لا يزال العمل عليها جاريًا، نسابق بها الزمن، لنضع المملكة دومًا في موضع الريادة الذي تستحقه»، سائلًا الله أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، وأن يمدهما بعونه وتأييده، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد.