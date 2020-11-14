شكرا لقرائتكم خبر عن «شرقية خضراء».. توزيع الأشجار على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
وواصلت الإدارة حملتها لزراعة الأشجار في حاضرة الدمام، وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء «عبدالله - الإسكان - مدينة العمال - ابن خلدون - المريكبات بالدمام».
وحذرت بلدية شرق الدمام من نشر الإعلانات في الأماكن غير المخصصة، وأن ذلك يُعتبر مخالفة، تتسبب في التشوّه البصري.
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