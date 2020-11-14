شكرا لقرائتكم خبر عن «شرقية خضراء».. توزيع الأشجار على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

وزعت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية عددًا من الأشجار على المواطنين، وذلك لتحفيز المجتمع على غرس الأشجار أمام منازلهم، ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

وواصلت الإدارة حملتها لزراعة الأشجار في حاضرة الدمام، وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء «عبدالله - الإسكان - مدينة العمال - ابن خلدون - المريكبات بالدمام».

وحذرت بلدية شرق الدمام من نشر الإعلانات في الأماكن غير المخصصة، وأن ذلك يُعتبر مخالفة، تتسبب في التشوّه البصري.