شكرا لقرائتكم خبر عن «إجادة التعليمي».. دروس دعم للطلاب الأقل أداء والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن مبادرة «إجادة التعليمي» هو عمل تطوعي يهدف إلى تقديم دروس دعم المستوى التحصيلي الدراسي لبعض الفئات من الطلاب والطالبات الأقل أداء والعمل على تحسين نواتج التعلم وذلك عبر إنشاء مركز الخدمات الطلابية «إجادة» والذي سوف يقدم خدماته التعليمية عن بعد.
وأشار إلى المراحل والصفوف المستهدفة والمتمثلة في المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، في مواد «لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم»، إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد «لغتي الخالدة، والرياضيات، والعلوم»، وطلبة المرحلة الثانوية حسب أرقام المقررات التالية «الرياضيات 1-2-3، اللغة الإنجليزية 1-2-5، فيزياء 1-2-3، كيمياء 1-2-3، أحياء 1-2-3».
ولفت إلى حزمة من الأهداف التفصيلية التي تتمركز في إطار المبادرة، ومنها الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلبة في الأداء التعليمي، وإكسابهم المهارات الأدائية اللازمة، إضافة إلى مساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى جهود تعليمية أو تربوية وإرشادية من خلال تزويدهم بالمهارات، كذلك الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.
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