شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على طبيب في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

كشفت مصار جزائرية عن هوية الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار، الأربعاء الماضي، بمنطقة الجوف، على يد مواطن.

والطبيب هو الجراح الجزائري مروان بورقعة، يعمل بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، وقد تم نقله إلى الرياض نظرا لحالته الخطرة.

يذكر أن الجهات الأمنية، ألقت القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من عمره، وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالته للنيابة العامة.