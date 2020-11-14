شكرا لمتابعة خبر عن موظف مطار الملك عبدالعزيز يرفض مبلغًا ضخمًا من معتمر بعد إعادة محفظته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى الموظف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز، محمد الحازمي الكواليس خلف إعادته لمحفظة تحتوي مبلغًا ماليًا كبيرًا لأحد المسافرين.
وقال عبر تصريحات تلفزيونية لبرنامج " يا هلا" إنه في البداية عثر على المحفظة، وعلى الفور لم يفكر سوى في إبلاغ مديره المباشر.
وتم التعرف هوية صاحبها من خلال متعلقاته الشخصية الخاصة به، ليبدأ في التواصل معه ومعرفة مكانه.
وذهب الموظف بنفسه إلى المسافر الذي كان يستعد للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، لإعادة أمواله له؛ نظرًا إلى عدم وجود طريقة أخرى لاسترداد أمواله على الفور.
وقال " الحازمي" إنه رفض مبلغا ماليا كبيرا عرضه عليه المسافر بعد توصيل المحفظة.
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