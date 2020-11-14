ضبط 29 مخالفة وتوجيه 61 إنذارًا في الرياض خلال أسبوع

ضمن الحملات التفتيشية المفاجئة
نفذت فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع وبالتعاون مع الجهات الشريكة جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على معارض السيارات والمجمعات التجارية والعيادات وقطاع الإيواء السياحي شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة"، بالإضافة إلى منافذ بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين.
وأسفرت الجولات عن تسجيل 450 زيارة تفتيشية وتحرير 29 مخالفة وتوجيه 61 إنذارًا أغلبها في أنشطة بيع "القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور، كما تم ضبط بعض المخالفات الأخرى التي تخص عدم توافق سكن العمالة الوافدة مع اشتراطات الإيواء ومخالفات وجود بعض الموظفين بدون عقود في إحدى العيادات النفسية.
وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، مشدداً على أنه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات، وعدم الإخلال بشروطها.
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