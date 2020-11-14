صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لإستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-تدمير طائرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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