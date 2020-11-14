السعودية اليوم / فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و 931 ألف إصابة



أديس أبابا 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و 505 حالة وفاة.

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01:12ت م

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أديس أبابا 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 930 ألفاً و 981 إصابةً.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و 505 حالة وفاة.// انتهى //01:12ت م0170

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