السعودية اليوم / رئيس جامعة نجران: حديث سمو ولي العهد يكشف حجم القفزات التنموية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية



نجران 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أشاد معالي رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد السبيعي إن تصريح سمو ولي العهد أوضح نواتج رؤية المملكة 2030، والتي تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- نحو التطور في جميع المجالات، وأصبحت نموذجاً عالياً في التنمية المستدامة والحلول الاقتصادية والإصلاحات الداخلية.

ونوّه السبيعي بما اتسم به حديث سمو ولي العهد من شفافية مطلقة، وتأكيده نهج المملكة في محاربة الفساد، ليكشف بالأرقام التقدم الذي تعيشه بلادنا الغالية ونظرته الثاقبة لتوفير سبل العيش الكريمة لشعب المملكة .

ودعا السبيعي المولى عز وجل بأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعونه وتوفيقه ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

// انتهى //

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نجران 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأشاد معالي رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وكشفه حجم القفزات التنموية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية والتي شهدت إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية على مستوى العالم.وأكد السبيعي إن تصريح سمو ولي العهد أوضح نواتج رؤية المملكة 2030، والتي تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- نحو التطور في جميع المجالات، وأصبحت نموذجاً عالياً في التنمية المستدامة والحلول الاقتصادية والإصلاحات الداخلية.ونوّه السبيعي بما اتسم به حديث سمو ولي العهد من شفافية مطلقة، وتأكيده نهج المملكة في محاربة الفساد، ليكشف بالأرقام التقدم الذي تعيشه بلادنا الغالية ونظرته الثاقبة لتوفير سبل العيش الكريمة لشعب المملكة .ودعا السبيعي المولى عز وجل بأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعونه وتوفيقه ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.// انتهى //00:56ت م0167

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