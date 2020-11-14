السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم: حديث سمو ولي العهد كشف العديد من النقلات النوعية ويبشر بمستقبل مشرق لهذا الوطن



بريدة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: إن ثقة القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في قدرات المواطن السعودي كبيرة، ودعمها غير المحدود له ولكل الشؤون، عبر العديد من الإصلاحات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضامنة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي باتت اليوم واقعاً فعلياً، إذ نلمس اليوم إنجازات وطنية خلال ثلاث سنوات؛ تجلت بوضوح من خلال العديد من النقلات النوعية في مسيرة بلادنا الحبيبة وهو ما أهلها بـأن تكون قوة بارزة من قوى الاقتصاد العالمي، مما يبشر بمستقبل مشرق -بإذن الله - لهذا الوطن في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.

وأشار سموه، إلى التحديات التي واجهتها المملكة بحكمة، إذ وضعت مصالح أبناء الوطن وسلامتهم وسلامة المقيمين فوق ترابه على رأس اهتماماتها، لافتاً إلانتباه إلى أن الإنجازات والتقدم الكبير الذي تشهده المملكة في جميع المؤشرات الاقتصادية، والإنجازات المتحققة غير المسبوقة من المشاريع العملاقة في الإسكان والترفيه والسياحة والرياضة وغيرها، وقدمت وفق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، فقد كان لها الأثر الكبير في تنامي الناتج المحلي الغير نفطي.

ودعا سموه في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها، إنه سميع مجيب الدعاء.

// انتهى //

00:42ت م

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بريدة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ يؤكد أن المملكة قد استطاعت تجاوز التحديات وذلك من خلال نبذ التطرف ومكافحة الفساد وتمكين المرأة، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ونظرته المستقبلية لعلو ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن والمقيم.وقال سموه: إن ثقة القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في قدرات المواطن السعودي كبيرة، ودعمها غير المحدود له ولكل الشؤون، عبر العديد من الإصلاحات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضامنة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي باتت اليوم واقعاً فعلياً، إذ نلمس اليوم إنجازات وطنية خلال ثلاث سنوات؛ تجلت بوضوح من خلال العديد من النقلات النوعية في مسيرة بلادنا الحبيبة وهو ما أهلها بـأن تكون قوة بارزة من قوى الاقتصاد العالمي، مما يبشر بمستقبل مشرق -بإذن الله - لهذا الوطن في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.وأشار سموه، إلى التحديات التي واجهتها المملكة بحكمة، إذ وضعت مصالح أبناء الوطن وسلامتهم وسلامة المقيمين فوق ترابه على رأس اهتماماتها، لافتاً إلانتباه إلى أن الإنجازات والتقدم الكبير الذي تشهده المملكة في جميع المؤشرات الاقتصادية، والإنجازات المتحققة غير المسبوقة من المشاريع العملاقة في الإسكان والترفيه والسياحة والرياضة وغيرها، وقدمت وفق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، فقد كان لها الأثر الكبير في تنامي الناتج المحلي الغير نفطي.ودعا سموه في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها، إنه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //00:42ت م0163

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم: حديث سمو ولي العهد كشف العديد من النقلات النوعية ويبشر بمستقبل مشرق لهذا الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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