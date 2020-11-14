

باريس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 932 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 43892 حالةً.

كما سجلت السلطات الصحية الفرنسية 23794 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 1922504 إصابات.

ويأتي التراجع بعدد الإصابات في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد، الذي أعادت الحكومة الفرنسية فرضه لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

// انتهى //

00:42ت م

0162



باريس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 932 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 43892 حالةً.كما سجلت السلطات الصحية الفرنسية 23794 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 1922504 إصابات.ويأتي التراجع بعدد الإصابات في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد، الذي أعادت الحكومة الفرنسية فرضه لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.// انتهى //00:42ت م0162

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 932 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.