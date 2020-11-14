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محمد بن مسعود - الدمام - دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الميدانية خلال فترة التوقف في معسكره المقام في الجبيل على فترتَيْن (صباحية ومسائية). وبدأ المران الصباحي عند الثامنة صباحًا، تركز على تمارين لياقية، وتطبيق بعض الجُمل التكتيكية.
وفي التمرين المسائي اجتمع المدير الفني للفريق يوسف المناعي مع اللاعبين، وخضع جميع اللاعبين لتمارين لياقية، تركزت على السرعات والرشاقة، والتوافق العضلي، والارتكازات مع المعد البدني.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب أحمد الفريدي في التمارين الجماعية لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق القدساوي.
القادسية أحمد الفريدي
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 12:18 AMالفريدي يشارك في تدريبات القادسية الجماعية.. لأول مرة
دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الميدانية خلال فترة التوقف في معسكره المقام في الجبيل على فترتَيْن (صباحية ومسائية). وبدأ المران الصباحي عند الثامنة صباحًا، تركز على تمارين لياقية، وتطبيق بعض الجُمل التكتيكية.
وفي التمرين المسائي اجتمع المدير الفني للفريق يوسف المناعي مع اللاعبين، وخضع جميع اللاعبين لتمارين لياقية، تركزت على السرعات والرشاقة، والتوافق العضلي، والارتكازات مع المعد البدني.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب أحمد الفريدي في التمارين الجماعية لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق القدساوي.
، الفريدي يشارك في تدريبات القادسية الجماعية.. لأول مرة ،
المصدر : الخليج 365
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