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أمريكا تسجل أكثر من 194 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد
1,147 حالة وفاة نتيجة الفيروس
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وبحسب إحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة.
لقاح فايزر:
وأعلنت شركة فايزر الأمريكية لإنتاج الأدوية أن لقاحها التجريبي مع شركة بايونتيك الألمانية يوفر “حماية بنسبة 90 في المائة” من وباء كوفيد-19.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن ذلك “يبعث على الأمل” مع تذكيره بأن “المعركة” ضد الفيروس لم تنتهِ بعد.
وكشف عن تشكيل خلية أزمة تضم علماء وخبراء في الصحة العامة لمساعدته على وضع خارطة طريق لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 لدى توليه منصبه رسميًّا في يناير.
شتاء قاتم:
وحذر في كلمة ركز فيها على الأزمة الصحية من “شتاء قاتم جدًّا سنواجهه”، داعيًا الأمريكيين إلى وضع الكمامات.
وقال من مدينة وليمنغتون في ولاية ديلاوير، الاثنين: إن وضع الكمامة “ليس موقفًا سياسيًّا”، في حين يتحفظ أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن القيام بذلك.
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