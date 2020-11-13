صحيفة هندية: مبادرة السعودية للعمال الوافدين طموحة

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

سلطت صحيفة ايكونوميك تايمز الضوء على مبادرة المملكة الخاصة بالعمال الوافدين، حيث وصفتها الصحيفة الهندية بالطموحة، والتي تأتي لإصلاح قوانين العمل للسماح للعمال الوافدين بحقوق إضافية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وتستضيف السعودية أحد شركاء الهند الاستراتيجيين في المنطقة 2.6 مليون هندي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت الأربعاء في مؤتمر صحفي عن مبادرة العلاقات العمالية التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021.

امتيازات عدة

وتسمح المبادرة بتنقل العمالة الوافدة بما لا يتعارض مع العمالة السعودية، كما يتماشى القانون مع أفضل ممارسات الهجرة الدولية.

وستؤدي الإصلاحات إلى زيادة المنافسة في سوق العمل في السعودية من خلال السماح للموظفين بتغيير أصحاب العمل والسماح لأصحاب العمل بجذب أفضل المواهب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة المنافسة والأجور والإنفاق العام داخل المملكة.

وتسمح الإصلاحات للعمال الوافدين بنقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر، وطلب تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، وسيتم الموافقة على كل شيء الآن تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وستتوفر الخدمات الثلاث للجمهور من خلال تطبيق الهاتف الذكي أبشر والبوابة الإلكترونية للوزارة.

ريادة السعودية

وتأتي مبادرة علاقات العمل ضمن العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها السعودية لتحسين كفاءة سوق العمل المحلي، بما في ذلك نظام حماية الأجور (WPS) ، والتوثيق الإلكتروني لجميع عقود العمل، وإطلاق آلية لتسوية المنازعات العمالية خارج المحكمة.

وتعتبر مبادرة علاقات العمل إعلان عن التزام السعودية بتطوير سوق العمل المحلي وتنظيمه بشكل أفضل بطريقة تعود بالفائدة على كل من أصحاب العمل والعمال الوافدين.

وتدعم هذه المبادرة السعودية فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة وكفاءة سوق العمل فيها، وستؤدي إلى تقليل النزاعات بين أصحاب العمل المحليين والعمال الوافدين فيما يتعلق بتنقل الموظفين أو طلبات تأشيرة الخروج.

