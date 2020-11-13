محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 11:27 PM خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية الولايات المتحدة تسجل 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 194,610 إصابات مؤكدة و1,147 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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