، في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - يدشِّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، وذلك بمواجهة جنوب إفريقيا غدًا السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
ميدانيًّا، أوعز سعد الشهري مدرب المنتخب في الحصة التدريبية قبل المواجهة للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة هجوميًّا من خلال مناورة تدريبية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.
المنتخب السعودي
في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-13
يدشِّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، وذلك بمواجهة جنوب إفريقيا غدًا السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
ميدانيًّا، أوعز سعد الشهري مدرب المنتخب في الحصة التدريبية قبل المواجهة للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة هجوميًّا من خلال مناورة تدريبية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
10:55 PM
يدشِّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، وذلك بمواجهة جنوب إفريقيا غدًا السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
ميدانيًّا، أوعز سعد الشهري مدرب المنتخب في الحصة التدريبية قبل المواجهة للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة هجوميًّا من خلال مناورة تدريبية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.
، في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.