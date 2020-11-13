شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يثير قلق الجمهور: "الموبايل صار نقمة مو نعمة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أثار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ حيرة وقلق الجمهور بتعليق جديد حول الهواتف الذكية وعدم رغبته في التعامل معها.
وغرد آل الشيخ عبر "تويتر" ،قائلا:" الموبايل صار نقمة مو نعمة بالنسبة لي"، مضيفًا :" كنت أضحك على معاه أكثر من جهاز موبايل، والله بلاني بكذا واحد وكل واحد أهم من الثاني ".
وتسببت تغريدة رئيس هيئة الترفيه في إثارة الجدل بين متابعيه بتغريدة الموبايل التي وصفوها بالغامضة، حيث تضامن عدد من متابعيه معه بأن الموبايل صار نقمة ولابد من الانعزال عنه في أوقات معينة.
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