شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود مع أبنائه الأمراء في القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله- ومعه أبنائه الأمراء خالد وثامر وماجد رحمهم الله، ومنصور -حفظه الله-
وحظيت الصورة بتفاعل لافت من قبل المواطنين الذين عبروا عن حبهم للملك سعود- طيب الله ثراه- بسبب ما قام به من أجل الارتقاء والنهوض بالمملكة.
وكان مواطنون أعادوا تداول مقطع فيديو للملك سعود- رحمه الله - أثناء وصوله إلى مطار القاهرة للسكن بها مع أبنائه، قادمًا من اليونان.
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