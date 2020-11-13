شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود مع أبنائه الأمراء في القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله- ومعه أبنائه الأمراء خالد وثامر وماجد رحمهم الله، ومنصور -حفظه الله-

وحظيت الصورة بتفاعل لافت من قبل المواطنين الذين عبروا عن حبهم للملك سعود- طيب الله ثراه- بسبب ما قام به من أجل الارتقاء والنهوض بالمملكة.

وكان مواطنون أعادوا تداول مقطع فيديو للملك سعود- رحمه الله - أثناء وصوله إلى مطار القاهرة للسكن بها مع أبنائه، قادمًا من اليونان.