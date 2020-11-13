شكرا لمتابعة خبر عن شروط فسخ النكاح عندما يُصاب الزوج بمرض نفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): يتعرض الأزواج أحيانًا إلى الإصابة بحالات نفسية تتعذر بسببها استمرار الحياة الزوجية، فلا تطيق الزوجة احتمال الموقف. يتعرض الأزواج أحيانًا إلى الإصابة بحالات نفسية تتعذر بسببها استمرار الحياة الزوجية، فلا تطيق الزوجة احتمال الموقف. لذلك فإن القضاء في المملكة يتفق مع أحقية الزوجة في فسخ النكاح عندما تمر بهذا الموقف، بشرط أن يكون الزوج يُعاني من حالة نفسية تؤدي إلى عدم الاهتمام بزوجته وأبنائه وتتعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب ذلك، بالإضافة إلى رفضه العلاج.

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