شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الالتزام بالمسارات المحددة بعد بدء الرصد الآلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو مدى التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطرق تجنبًا للغرامات. وثق مقطع فيديو مدى التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة على الطرق تجنبًا للغرامات. وأظهر مقطع فيديو التزام شديد من قبل قائدي المركبات، بعد بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق. يذكر أن المرور أعلن الأربعاء الماضي عن بدء الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" كمرحلة أولى في كل من الرياض والدمام وجدة سعيا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.

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