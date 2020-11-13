شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: التفاؤل بانخفاض الإصابات قد يسبب موجة ثانية " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي إن الإفراط في التفاؤل بانخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد يسبب موجة ثانية مثلما حدث في أوروبا وأمريكا والدول الأخري.

وشدد " الأزرقي "، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، قائلا:" يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة "، موضحا:" قرار إغلاق المدارس كان الأهم في احتواء الفيروس ومن أسباب نجاح خطة المملكة ".

ولفت إلى أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تنشط في الشتاء، مضيفا:" كورونا لا نعلم أنه سينشط في الشتاء من عدمه لأنه فيروس جديد ".

وتوقع أن كورونا المستجد ربما ينشط في الشتاء، فلابد أن نأخذ الاحتياطات اللازمة، مبينا:" التهوية تمنع الإصابة بالفيروس، فالإصابات تحدث في الأماكن المغلقة أكثر منها في الأماكن المفتوحة "، لافتا إلى أن معظم الإصابات تحدث في الأسواق والمستشفيات والمولات.