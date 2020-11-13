شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحبيب: بعض كبار السن لديهم "ميل غريزي" للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب إن بعض كبار السن يكون لديهم " ميل غريزي " للأطفال، مشددا:" احذروا على أطفالكم من الرجال اللي دايما إذا دخل يحضّن ويبّوس وإذا خرج يحضّن ويبوّس ".
وأضاف الحبيب خلال حواره عبر برنامج " ياهلا ":" يجب على الأطفال السلام على كبار السن ثم الجلوس بعيدا ".
وكان " الحبيب " ذكر في تصريحات سابقة أن التحرش الجنسي بالأطفال قد يكون لفظيا أو جنسيا أو بصريا، مشيرا إلى أن هذا التحرش قد يؤدي لتغيرات سلوكية عند الطفل، وربما أفكار انتحارية.
وأوضح أن الأبحاث العلمية تشير إلى 90% من حالات التحرش تقع من الأقارب، فأحيانا يتحرش الأخ بأخته، والأب بأنه، وبنسب نادرة تتحرش الأم بابنها.
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