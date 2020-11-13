الاتحاد الأوروبي: السعودية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف

أكد منسق شؤون مكافحة الإرهاب في أوروبا جيل دي كيركوف، اليوم الجمعة، أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال كيركوف لـ"العربية"، إن التهديدات الأمنية كبيرة في أوروبا رغم تفكيك تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى "العمليات الإرهابية في أوروبا ينفذها محليون".

وشدد كيركوف، على أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

من ناحيته، أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أنه "لو عملت كل الدول الأوروبية سويا فإن أوروبا ستكون قوية".

جاء ذلك، عقب الاجتماع الافتراضي لوزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب.

وقال زيهوفر الجمعة: "نحن موحدون في قيمنا ولن ندع أحدًا يفرقنا"، مضيفًا: "تحت حكم القانون سنواجه التطرف بكل إمكانياتنا".

وأضاف: "نحن نعمل على حماية حدودنا الخارجية في أوروبا.. يجب أن نعلم من يدخل أوروبا ومن يخرج منها"، مشيرًا إلى أن "المفوضية الأوروبية ستقدم في ديسمبر خطة عمل لمكافحة الإرهاب".

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