أمير الجوف: حديث ولي العهد أكد على قيمة الإنسان في مواصلة الخير والنماء

نوّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه الذي استشهد فيه من خلال ما ذكره من أرقام رسمتها رؤية المملكة 2030، تحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال أمير الجوف: إن حديث سمو ولي العهد أكد على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة، أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث سمو ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات، ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليًّا شريكًا للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.

ودعا الأمير الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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