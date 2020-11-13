وزير الموارد البشرية: وفرنا أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب السعودي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنه تم توفير أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب في المملكة.

وقال الراجحي، خلال تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز 31% في الربع الأول من 2020.

وأضاف وزير الموارد البشرية: نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة لـ7% بحلول 2030.

وشدد الوزير على أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تعد إصلاحًا جذريًّا في سوق العمل، وتهدف إلى رفع تنافسية السعوديين في سوق العمل.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، مع رفع تصنيف سوق العمل في مؤشرات التنافسية الدولية، وأيضًا الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ورابعًا تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

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