أمير تبوك عن حديث ولي العهد: يكشف إنجازات غير مسبوقة بتاريخ المملكة

نوه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي اتسم بالوضوح والشمولية ونبذ التطرف ومكافحة الفساد، ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.

وقال أمير منطقة تبوك: إن ما أشار إليه سمو ولي العهد في حديثه يؤكد بدلالة واضحة التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، ما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية.

وسأل أمير تبوك الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

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