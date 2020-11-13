«الزعاق» يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة

تبدأ بعد أسبوع من الآن..
أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، أن المملكة تشهد حالة مطرية وسمية ومبشرة، بعد أسبوع من الآن.
وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال الزعاق: من المبشرات.. تشير التوقعات المبدئية أن هناك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله تبدأ أماراتها بعد أسبوع تقريباً.
وأكد الزعاق، أن تلك الحالة، "تؤثر على رقعة واسعة من السعودية؛ تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح".
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