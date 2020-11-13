طالبات «تعليم جدة» يحصدن المراكز الأولى ويتأهلن للبطولة العالمية لأولمبياد الروبوت

تأهلت أربع فرق من تعليم جدة للمشاركة في المنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)، التي انطلقت اليوم الجمعة، عن بعد في كندا، وذلك بعد تحقيق مراكز متقدمة في التصفيات الوطنية في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم، بمشاركة الإدارات التعليمية من مدن ومحافظات المملكة، فيما حققت ثلاث فرق من مدارس تعليم جدة مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة.

وقدم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي من جهته، التهنئة للفائزات وأسرهم ومدارسهم على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، للوصول إلى منصات التتويج على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أهمية المشاركة في المسابقات الدولية التي تعكس التقدم العلمي والتطور في مستويات أبنائنا من الطلاب والطالبات، وتقديم أفضل ما لديهم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي سخرت الإمكانات وسبل النجاح للتفوق، من خلال المشاركة والمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

يشار إلى أن فريق robo tech من مدرسة الحمراء العالمية حقق المركز الأول في الفئة المعتادة ثانوية وسيشارك عالمياً، وحقق فريق l.d.r من مدرسة الأندلس الأهلية المركز الثاني في الفئة المعتادة متوسط وسيشارك عالمياً، فيما حقق فريق the robotics من مدرسة الأندلس الأهلية المركز الثالث مكرر في الفئة المعتادة متوسط وسيشارك عالمياً.

كما حقق فريق robogreen من مدرسة الحمراء الأهلية المركز الثاني في الفئة المفتوحة فريق المناخ ثانوية وسيشارك عالمياً، إلى جانب تحقيق ثلاث مدارس لمراكز متقدمة تمثلت في المركز الثاني لفريق مبدعات البيان من مدرسة البيان النموذجية، والمركز الثالث لفريق shiny future من مدرسة البيان النموذجية، والمركز الثالث مكرر لفريق الإبداع من مدرسة math activities.

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