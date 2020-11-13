نائب أمير الرياض: حديث ولي العهد حمل البشائر لمستقبل زاهر للمملكة

أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان واضحاً وشفافاً في بيان كل ما يتعلق بمسيرة هذا الوطن وما واجهه من صعوبات وتحديات.

وأوضح أن حديث ولي العهد ارتكز بدقة على لغة الأرقام التي كشفت حجم ما تم إنجازه وتحقيقه من قفزات خلال السنوات الماضية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ كثير من المبادرات والبرامج الحكومية، إضافة إلى ما تحقق في مدة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العامّ، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف.

وقال نائب أمير الرياض: إنه على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى جراء جائحة كورونا، إلا أن المملكة -بفضل الله، ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين- استطاعت تجاوز ذلك، فكانت من أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مع تفاؤل بتحقيق نمو كبير بعد زوال الجائحة.

وأضاف: أن حديث سمو ولي العهد أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طموحة من خلال رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على الصُّعُد كافة، وتهيئة جميع العوامل المساعدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.

وسأل الأمير الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهم على تحقيق كل من ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه.

اقرأ أيضًا

ولي العهد: الفساد أصبح من الماضي و247 مليار ريال متحصلات من مكافحته

ولي العهد يكشف أهمية تنويع الإيرادات في الحفاظ على الوظائف ورواتب العاملين