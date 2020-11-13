آل الشيخ : الخطاب الملكي عكس اهتمام القيادة بتنمية المجتمع

وقال : «لقد تضمن الخطاب الملكي ركائز هامة حددت سياسة النهج الذي تتبعه المملكة داخليا وخارجيا، وما تتبوؤه المملكة العربية السعودية من مكانة عالية على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً».
وأضاف: «كما عكس الخطاب الملكي السنوي مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لرفع الجانب التنموي، والعمل بحزم على مكافحة الفساد، وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن، والمضي على طريق التنمية المستدامة من خلال التنوع في الاقتصاد، والسير نحو التقدم والازدهار بما يتفق ورؤية المملكة 2030». مشدداً على مكانة المملكة الرفيعة في المجتمع الدولي، وصناعة القرار العالمي، من خلال رئاستها وقيادتها لمجموعة العشرين، في ظل التحديات والظروف الحالية، والتي نجحت في الوصول بها إلى القمة، وجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» حيث قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً ومشرفاً في التعامل مع هذه الجائحة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، سواءً على مستوى الجانب الصحي والرعاية الطبية التي بذلتها القيادة ومختلف قطاعاتها للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، سائلا المولى عز وجل، أن يحفظ وطننا في ظل قيادته الحكيمة».
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