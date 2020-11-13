السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان : حديث سمو ولي العهد تجسيداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن



جيزان 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه :" حديث ولي العهد يؤكد التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا العزيزة في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، فارتفع الناتج المحلي غير النفطي، وأنجزت مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية وتوفير كل يوفر الراحة والرفاهية ورغد العيش للمواطن والمقيم على أرض الوطن".

وشدد سمو نائب أمير المنطقة على ما توليه القيادة الرشيدة من حرص ورعاية واهتمام بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وولاة أمرها.

// انتهى //

21:56ت م

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جيزان 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالوضوح والشمولية والرافض لكل أشكال التطرف ومكافحة الفساد، ومجسداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.وقال سموه :" حديث ولي العهد يؤكد التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا العزيزة في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، فارتفع الناتج المحلي غير النفطي، وأنجزت مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية وتوفير كل يوفر الراحة والرفاهية ورغد العيش للمواطن والمقيم على أرض الوطن".وشدد سمو نائب أمير المنطقة على ما توليه القيادة الرشيدة من حرص ورعاية واهتمام بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //21:56ت م0138

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