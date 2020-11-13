‏‏ع / السعودية اليوم / محافظ التحلية : خلال 24 شهراً سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص مايزيد عن 10,4 ملايين م مكعب باليوم



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم أن إجمالي إنتاج المياه المحلاة من المؤسسة والقطاع الخاص قفز خلال 4 سنوات من 5,3 إلى 7,9 ملايين متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى وجود قدرات إنتاجية تحت الإنشاء حاليا تتجاوز 4 ملايين متر مكعب في اليوم، ليصبح بإذن الله خلال أقل من 24 شهراً إجمالي الإنتاج مايزيد عن 10,4 ملايين متر مكعب باليوم.

وأوضح المهندس العبدالكريم أن الإنجازات الضخمة لهذا الوطن تحققت بتوفيق الله ثم بالعمل الجاد المبذول من منظومة قطاع المياه في الإنتاج والنقل، مستمدةً ثقتها وعزمها من توجيه حكيم وإنفاق سخي، وحرص كبير على تسارع التنمية من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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