السعودية اليوم / المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 61 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألف و 160.

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21:11ت م

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الرباط 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 282 ألفاً و336 حالة إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 61 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألف و 160.// انتهى //21:11ت م0124

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