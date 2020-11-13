السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض: خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء شاملاً لرؤى وسياسات المملكة على جميع الأصعدة



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالمضامين الشاملة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي جاء معززاً لسياسة هذا الوطن العظيم وثوابته الراسخة التي تنطلق من العقيدة الإسلامية السمحة.

وأشار معاليه إلى أن الخطاب الملكي الكريم جاء شاملاً لرؤى وسياسات المملكة على جميع الأصعدة محلياً وخارجياً، الرامية إلى تحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن ورفاهية مواطنيه وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وسعيها الدائم في سبيل تحقيق السلام في دول المنطقة.

وأضاف الدكتور السديري يأتي الخطاب الملكي في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة شاملة ومحاربة للفساد والتطرف، رغم ما يواجه العالم من تحديات في ظل جائحة

// انتهى //

21:01ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالمضامين الشاملة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي جاء معززاً لسياسة هذا الوطن العظيم وثوابته الراسخة التي تنطلق من العقيدة الإسلامية السمحة.وأشار معاليه إلى أن الخطاب الملكي الكريم جاء شاملاً لرؤى وسياسات المملكة على جميع الأصعدة محلياً وخارجياً، الرامية إلى تحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن ورفاهية مواطنيه وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وسعيها الدائم في سبيل تحقيق السلام في دول المنطقة.وأضاف الدكتور السديري يأتي الخطاب الملكي في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة شاملة ومحاربة للفساد والتطرف، رغم ما يواجه العالم من تحديات في ظل جائحة كورونا ، إلا أن هذا الوطن في ظل قيادته الكريمة أثبت عظم مكانته وقدرته على مواجهة جميع التحديات، وتحقيق الإنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //21:01ت م0122

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