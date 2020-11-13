إنجازات ضخمة لـ التحلية والنتيجة خلال 24 شهرًا

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - واس

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم أن إجمالي إنتاج المياه المحلاة من المؤسسة والقطاع الخاص قفز خلال 4 سنوات من 5,3 إلى 7,9 ملايين متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى وجود قدرات إنتاجية تحت الإنشاء حاليا تتجاوز 4 ملايين متر مكعب في اليوم، ليصبح بإذن الله خلال أقل من 24 شهراً إجمالي الإنتاج مايزيد عن 10,4 ملايين متر مكعب باليوم.

وأوضح المهندس العبدالكريم أن الإنجازات الضخمة لهذا الوطن تحققت بتوفيق الله ثم بالعمل الجاد المبذول من منظومة قطاع المياه في الإنتاج والنقل، مستمدةً ثقتها وعزمها من توجيه حكيم وإنفاق سخي، وحرص كبير على تسارع التنمية من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.



