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الراجحي: وفرنا أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب
مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز 31%
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنه تم توفير أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب في المملكة.
وأضاف الراجحي، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز 31% في الربع الأول من 2020، متابعًا: نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة لـ7% بحلول 2030.
وشدد الوزير على أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” تعد إصلاحًا جذريًّا في سوق العمل، كما أنها تهدف إلى رفع تنافسية السعوديين في سوق العمل.
جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، مع رفع تصنيف سوق العمل في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأيضًا، الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ورابعًا تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
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