16,152 مستفيدًا من مبادرة تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، منذ بداية العام 2020م، لعدد وصل إلى 16152 مستفيدًا ومستفيدة، ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها الجمعية لبناء قدرات الأسرة وإكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها في عيش حياة أسرية مستقرة وسعيدة.

وقال زهير المرحومي نائب رئيس مجلس جمعية المودة: إن برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية هو ضمن سعي المودة لتحقيق رؤية 2030 التي ضمن محاورها برنامج جودة الحياة الذي يهدف لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ومستقر.

وأوضح المرحومي أن مبادرة تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية تقدم برامجها ضمن 5 محاور رئيسية هي الاستعداد الزواجي ومن خلاله يتم تقديم برنامجي اختيار شريك الحياة وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج والمحور الثاني هو العلاقة الأسرية ويقدم برامج الحوار الأسري وإدارة الغضب الأسري وإتيكيت التعامل الأسري والتوازن بين العمل والأسرة، ومحور إدارة وتخطيط الأسرة الذي يقدم برامج إستراتيجيات التخطيط الأسري وإدارة المواهب داخل الأسرة ومحور تربية ورعاية الأبناء الذي يقدم برامج الأم القائدة والأبوة الإيجابية والتربية الوالدية ووارف لتعزيز القيم الأسرية لدى الطلاب والطالبات والمحور الأخير الانفصال الناجح (الطلاق الناجح) حياة جديدة لنزلاء ونزيلات السجون.

وأشار زهير إلى أن عدد برامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية التي قدمتها المودة من بداية العام م وصلت إلى 213 برنامج في مختلف المحاور، تم تقديم خلالها 1426 ساعة تدريبية، وكانت نسبة الذكور منه 44% ونسبة الإناث 56%.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن المودة بدأت حاليًّا بالتجهيز لإطلاق أكاديمية مهارة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية وهي تطويرًا وإكمالًا للمسيرة السابقة، وتهدف هذه الأكاديمية إلى تحقيقي سعادة الفرد والأسرة كأحد مقومات جودة الحياة والتي لا تكتمل إلى باكتمال الصحة النفسية والمجتمعية للأفراد والأسرة، وأنها الأكاديمية تقدم الدورات التدريبية وورش العمل بالإضافة للأمسيات الأسرية.

